Eski ramazanlara özlem duyan Keçiören’e gelsin

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi ile 15 hemşehri derneğinin iş birliğinde düzenlenen geleneksel ramazan etkinlikleri her akşam iftardan sonra Keçiörenlilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen Ramazan-ı Şerif etkinlikleri 15'inci günde de birbirinden eğlenceli çocuk oyunlarına sahne oldu. Vatandaşların meydana kurulan stantlarda hem alışverişlerini yaptığı hem de eğlenceli gösterilere tanık olduğu etkinlikte Tasavvuf sanatçısı İbrahim Cuşan semazen gösterileri eşliğinde sahnelediği unutulmaz ilahi konseriyle Keçiörenlileri mest etti. Gecenin sonunda Türk Halk Müziği'nin özgün eserlerini de seslendiren İbrahim Çuşan Ramazan coşkusunu doruğa çıkardı. Geleneksel Ramazan günlerine özlem duyan Ankaralıları Keçiören'e davet eden Başkan Altınok, "Ankara'da eğer eski ramazanlara özlem duyan, Ramazan-ı Şerifin maneviyatını gönlünde hissetmek isteyenler varsa muhakkak Keçiören'e gelsin. Hem Keçiörenli hemşehrilerimiz hem de iş birliği içerisinde olduğumuz sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacaktır" diye konuştu.