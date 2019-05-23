Haydi Türk Telekom

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında bugün Türk Telekom, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dördüncü olan Fenerbahçe Beko ile deplasmanda karşılaşacak.Ligde normal sezonu 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle Anadolu Efes'in arkasından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 7. olan Türk Telekom ile çeyrek finalde eşleşmişti. İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmaları 80-72 ve 87-64'lük skorlarla sarı- lacivertliler kazanmıştı.Fenerbahçe Beko'da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely sakatlıkları nedeniyle Türk Telekom'a maçında forma giyemeyecek.SEZON içindeki iyi performansına rağmen ilk 4'e kalamayan Türk Telekom'un, F.Bahçe Beko ile eşleşmesi belki talihsizlikti. Ancak F.Bahçe Beko'nun son durumu bu eşleşmede Türk Telekom'a beklemediği fırsatları sunabilir.Sarı-lacivertlilerin zaten var olan delici kısalara karşı savunma zaafı ve savunma ribauntlarındaki sıkıntısını Telekom iyi kullanırsa ibreyi de lehine çevirebilir.Özellikle İstanbul'da alınacak bir galibiyet Telekom için altın değerinde olur. Ancak eksiklere rağmen Dörtlü Final'de yaşadığı hayal kırıklığı sonrası F.Bahçe Beko çok farklı bir görüntüde sahada olacaktır.