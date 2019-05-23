Haydi Türk Telekom

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında bugün Türk Telekom, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde dördüncü olan Fenerbahçe Beko ile deplasmanda karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak ve Tivibu Spor2'den canlı yayınlanacak.
Ligde normal sezonu 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle Anadolu Efes'in arkasından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 7. olan Türk Telekom ile çeyrek finalde eşleşmişti. İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmaları 80-72 ve 87-64'lük skorlarla sarı- lacivertliler kazanmıştı. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
KANARYA'DA 5 EKSİK
Fenerbahçe Beko'da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely sakatlıkları nedeniyle Türk Telekom'a maçında forma giyemeyecek.
-MİNİ YORUM- Volkan ÜSTÜYILDIZ
Şans kapıyı çalınca
SEZON içindeki iyi performansına rağmen ilk 4'e kalamayan Türk Telekom'un, F.Bahçe Beko ile eşleşmesi belki talihsizlikti. Ancak F.Bahçe Beko'nun son durumu bu eşleşmede Türk Telekom'a beklemediği fırsatları sunabilir. Green, Datome ve Vesely'den yoksun sahaya çıkacak olan F.Bahçe Beko'nun kadrosu iyice daralmış durumda.
Sarı-lacivertlilerin zaten var olan delici kısalara karşı savunma zaafı ve savunma ribauntlarındaki sıkıntısını Telekom iyi kullanırsa ibreyi de lehine çevirebilir. Landesberg'in skorer oyununun yanısıra boyalı alanda Stimac-Kaya-Gabriel üçlüsünün kuracağı hakimiyet Telekom için serinin anahtarı olacaktır.
Özellikle İstanbul'da alınacak bir galibiyet Telekom için altın değerinde olur. Ancak eksiklere rağmen Dörtlü Final'de yaşadığı hayal kırıklığı sonrası F.Bahçe Beko çok farklı bir görüntüde sahada olacaktır.