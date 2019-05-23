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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında şehit, gazi ve çiftçi aileleri ile bir araya geldi. Konuşmasına şehit, gazi ve çiftçi aileleri ile bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hep şunu söylüyoruz, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' Hepsi bir arada. Bu dördü bir arada olduğu sürece herkesle bir araya geliriz, herkesle bir masada otururuz, herkesle bir masada konuşuruz. Bunlar olduğu sürece de inşallah ülkemizde bu ezanlar camilerimizde susmayacak, bayrağımız da gönderden inşallah inmeyecek. Bunun farklı bir şekilde olacağını düşünenler varsa bunlar da inşallah önümüzdeki binlerce yılda hüsrana uğrayacaklar. Bu millet, ilelebet vatanına, milletine bayrağına sahip çıkacak canları pahasına" dedi.Pakdemirli, Beypazarı'na ziyareti kapsamında Çantırlı Mahallesi'ndeki kadın çiftçilerle bir araya geldi. Yöresel kıyafetli kadınlar, Bakan Pakdemirli için köy konağında sahur amacıyla yer sofrası hazırladı. Kadınlar, sahur öncesi misafirler için maniler ve türküler söyledi. Bakan Pakdemirli, sahur esnasında da kadın çiftçilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Sahurun ardından köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Pakdemirli, bir süre sohbet etti. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, ekmeğini topraktan çıkaran kadın çiftçilerle sahur sofrasında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadınların tarımsal kalkınma kooperatifleri çatısı altında bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu çalışmalar bir yerde başlar ve başarı sağlanırsa kooperatifleşme de taş atılan suyun yaydığı dalgalar gibi genişler ve büyür" dedi. Pakdemirli, kadınların her alanda olduğu gibi tarımda da büyük emeğinin bulunduğunu ve büyük işler başardığını vurguladı.