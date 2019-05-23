Pursaklar beledıyesı sporcuları coştu bir kere!

BUGÜN NELER OLDU

ATATÜRK'Ü Anma ve Gençlik Bayramı Ankara İl Birinciliği turnuvasını Pursaklar Belediyesi sporcuları 11 madalya ile turnuvayı tamamladı. 19 Mayıs Ankara il birinciliği müsabakalarının ilk gününde bayanlar 40 kilo sıkletinde yarışan sporculardan Sıla Şanay bronz madalya almaya hak kazanırken, aynı sıklette Gülhanım Karadaş gümüş madalya almaya hak kazandı.19 Mayıs il halter şampiyonasının 2. gününde yarışan sporculardanyıldızlar 49 kiloda şampiyon olarak altın madalyaya uzandı. Yıldızlar 55 kiloda3. olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Minikler 61 kilodaşampiyon olarak altın madalya almaya hak kazandı. Minikler, 61 kiloda3. olarak bronz madalya kazandı. Minikler 49 kiloda3. olarak bronz madalya kazandı. 19 Mayıs il halter şampiyonasının 3. gününde ise yıldızlar 89 kilo da Ramiz Berat Acar 3. olarak bronz madalya kazandı.96 kiloda Muhammet Hudelfa Bilim 2. olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Pursaklar Belediyesi Başkanı Ertuğrul Çetin, sporcuları arayarak başarılarından dolayı hepsini tebrik etti.