Şampiyon Target Spor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Basketbol Federasyonu'nun onaylayıp desteklediği Ankara Basketbol Ligi'nde (ABL) bu sezon 18 takım mücadele ederken, toplamda 156 müsabaka oynandı. Anadolu Birlik Spor Kulübü (ABSK) işbirliğiyle, kulübün tesislerinde gerçekleşen play-off üçüncülük ve final maçında ise büyük heyecan yaşandı. Batıkent Yıldızlar Spor Kulübü'nü 77-95 mağlup eden Vamos Spor Kulübü Ankara Basketbol Ligi 2018-19 sezonu üçüncüsü olurken,Ankara Basketbol Ligi 2018-2019(Ataspor),(Target Spor Kulübü) ve'a (Vamos Spor Kulübü) ödüllerini Anadolu Birlik Spor Başkanı Atanur Yılmaz, normal sezon'e de (Greens Basketbol) ödülünü Ankara Basketbol İl Hakem Kurulu Üyesi Sayın Koray Öksüz takdim etti. Şampiyona sonrası konuşan ABSK Başkanı Atanur Yılmaz, her yaştan insanın basketbol başta olmak üzere tüm spor branşlarıyla ilgilenmesi noktasında yoğun gayret gösterdiklerini söyleyerek,dedi.