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’ta yaprak dökümü

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Halkbank’ta yaprak dökümü
VOLEYBOL Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, İtalyan başantrenör Alberto Giuliani ve milli voleybolcu Arslan Ekşi ile yollarını ayırdı. Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü, 2018-2019 sezonunda erkek voleybol takımında başantrenör olarak görev yapan Sayın Alberto Giuliani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini uzatmama kararı vermiştir. Takımımıza Türkiye Süper Kupası'nı da kazandıran Alberto Giuliani'ye söz konusu kupa ve takımımıza verdiği emekler nedeniyle teşekkür ederiz. Milli sporcumuz Arslan Ekşi ile de yolların ayrılması kararı verilmiştir. Sayın Arslan Ekşi'ye de Türk voleyboluna yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

ARSLAN EKŞİ'DEN VEDA
Sezonu 22 maçta 3 mağlubiyetle tamamlayan Halkbank'ın 33 yaşındaki başarılı sporcusu karşılıklı anlaşarak kulübünden ayrıldı.
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Halkbank’ta yaprak dökümü
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