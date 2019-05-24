Halkbank’ta yaprak dökümü

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VOLEYBOL Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, İtalyan başantrenör Alberto Giuliani ve milli voleybolcu Arslan Ekşi ile yollarını ayırdı. Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü, 2018-2019 sezonunda erkek voleybol takımında başantrenör olarak görev yapan Sayın Alberto Giuliani ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini uzatmama kararı vermiştir.Milli sporcumuz Arslan Ekşi ile de yolların ayrılması kararı verilmiştir. Sayın Arslan Ekşi'ye de Türk voleyboluna yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.Sezonu 22 maçta 3 mağlubiyetle tamamlayan Halkbank'ın 33 yaşındaki başarılı sporcusu karşılıklı anlaşarak kulübünden ayrıldı.