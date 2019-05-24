İlk altı ay anne sütü

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYAYAgelen her bebeğin hayatının ilk saatinde anne sütü ile beslenmeye başlanmasının en temel hakkı olduğunu söyleyen Koru Ankara Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Emel Örün, Dünya Süt Günü nedeniyle şu bilgileri verdi:Birçok hastalıktan koruyacak mucizevi bileşimdur.Yenidoğanın yaşama tutunmasını sağlar.Koyu renkli yapışkan dışkının atılmasını kolaylaştırıcı etki gösterir.Hiçbir endüstriyel mamanın bu özellikleri taşıması mümkün değildir.Anne sütü doğaldır ve her bebeğin ihtiyacına göre özel olarak yapılır.Fonksiyoneldir yani içerisinde protein, karbonhidrat, yağ, vitamin gibi besleyici kısımlar yanı sıra birçok hücre, antikorlar, enzim, hormon, probiyotik ve prebiyotik içerir.Dinamiktir yani belli zamanlarda değişkenlik gösterir. Bebek ilk emmeye başladığında açlığını giderecek laktozdan zenginken, emzirmenin sonuna doğru doygunluk hissetmesini sağlayacak yağca zengin bir bileşime kavuşur.Bebeğin zihinsel ve duygusal gelişimi için de katkı sağlar. Emzirme ile sağlıklı anne bebek bağlanması sağlanır.Bebeğin güven duygusu gelişir. Bebek daha huzurlu ve mutlu olur.Her bebek doğumdan sonra ilk yarım-bir saat içinde emzirilmeli. İlk altı ay sadece anne sütü ile beslenme sağlanmalı. İki yaş ve sonrasına kadar emzirme sürdürülmeli.