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Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı
KIRIKKALE'NIN Balışeyh ilçesine bağlı Yukarı Mahmutlar Köyü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Amasya'dan Ankara yönüne giden Hikmet Kaya yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyir halinde bulunan Ahmet Yalçınkaya yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı. Otomobil, çarpışmanın şiddetiyle bariyerlere çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otomobil sürücüsü Hikmet Kaya ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı
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