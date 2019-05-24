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Pazar günü farklı bir Osmanlı olacak

1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep’e 2-0 yenilen ’un hocası Özköylü, “İlk yarı, istediğim oyunun dışında bir takım vardı” dedi

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Pazar günü farklı bir Osmanlı olacak
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep'e deplasmanda 2-0 kaybetti. Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, pazar günü Ankara'da oynanacak rövanş maçına çok iyi hazırlanacaklarını vurgulayarak, "Futbolda bu tür skorların altından kalkan birçok takım var. Biz de bunun altından kalkacağız. İstediğimiz oyunu çok ortaya koyamadık. İkinci yarı iyi gibi olduk ama skor üretemedik. İlk yarı, benim istediğim oyunun çok dışında bir takım vardı. Kendi takımımı tanıyamadım. Yediğimiz iki gol de kendi hatamızdan geldi. Pazar günü Ankara'da çok daha farklı Osmanlıspor olacak. Çok daha iyi futbol oynayan takım göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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