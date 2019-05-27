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Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu

Giriş Tarihi: 27.5.2019
AB Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu
Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü iş birliğinde "Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu" başkentte yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamalarının geleneksel etkinliği haline gelen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen koşuya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals ve AB büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda yarışsever katıldı.
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AB Başkanlığı Avrupa Günü Kupası Koşusu
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