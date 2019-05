Bayram tıraşı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Ramazan Bayramı öncesi Sokullu Baharevi'ndeki yaşlı erkek ve kadınlara kişisel saç bakımı yapmaktan ve onlara hizmet etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Ankara Berberler Odası (ABO) show takımı tarafından gün boyu süren bir etkinlikte erkek ve kadın yaşlılara Ramazan Bayramı öncesi saç bakımı yapıldı. Tıraş ihtiyaçları giderilen vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Sezai Kara'ya teşekkür etti. ABO show takımı tarafından saç bakımlarının yapıldığı etkinlik, yaşı ilerlemiş erkek ve kadın emekli bireylerin zamanlarını değerlendirebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde buluşma ve paylaşma noktası olan Çankaya Belediyesi Sokullu Baharevi'nde gerçekleştirildi.Başkan Sezayi Kara, oda olarak sosyal sorumluluk projelerini çok önemsediklerini ve bu doğrultuda sosyal sorumluluk projelerine en yüksek katkıyı vermeye çalıştıklarını belirterek, "Toplumda gönüllülük kavramına yönelik farkındalığı geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışmamızı güçlendirmek üzere hayata geçirilen projeleri oda olarak çok önemsiyoruz. Yaşlılarımıza değer vermek ve gönüllerini almak, ihtiyaçlarını gidermek bizim için çok büyük memnuniyet verici. Her yıl bayram öncesi Ankara'mızın değişik ilçelerinde bu tür saç bakım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu Ramazan Bayramı öncesi ise Sokullu Baharevi ziyaretimizde saç bakımı vesilesiyle yaşlılarımızla sohbet etme, gönüllerini alma fırsatı da bulduk. Bundan da ayrıca ekip olarak çok mutlu olduk" diye konuştu. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen ABO Show ekibine de teşekkür eden Oda Başkanı Sezayi Kara, "ABO Show ekibimizinfedakâr üyeleri Baharevi buluşmamızın gerçekleşmesinde yoğun bir emek harcadılar. ABO Show ekibimizin her bir üyesi işini gücünü bırakıp bugün burada oldu" ifadelerini kullandı."Gördüğümüz ilgiden memnun kaldık. Bayram traşımızı olduk. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun.""Keşke her başkan Sezai Başkan gibi olsa. Yapan yapıyor. Düşünmeyebilirdi. Güzel ve nazik davranışından dolayı Sezai bey'e teşekkür ediyorum.""Tıraş olacaktım. Zaman bulup da çıkamadım. Allah razı olsun. Bizleri düşünüp buralara kadar gelmiş. Çok teşekkür ederiz."Yaşlılarınsaç bakımlarını gönüllü olarak üstlenen ABO Show Ekibi şu isimlerden oluşuyor: "Bekir Yılmazoğlu (Takım Sorumlusu), Osman Kadıoğlu (Takım Kaptanı), Yasin Gümüş, Yaşar Demirbaş, Uğur Karamercan, Ali Tamer, Ethem Yenice, Refik Gülsefer, Emre Soy, Cumhur Laçinok, Yusuf Şeker."