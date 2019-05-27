G.Birliği dağılıyor!

Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte ayakbastı parası almaya hak kazanacak olan kırmızı-siyahlıları hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Başkent ekibinde 31 Mayıs 2019'da sözleşmesi sona erecek futbolcular şunlar: Emrullah Şalk, Lucas, Claro, Barış Başdaş (Alanyaspor'a geri dönecek)
Kari Arnason, Alper Uludağ, Halil İbrahim Pehlivan, Canberk Aydın, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz, Cosmen Matei, Engin Bekdemir, Stephane Sessegnon, Jailton Paraiba, Renato, Escobasr (Bady), Deniz Yılmaz, Mert Nobre (futbol kariyerini noktaladı),
Selçuk Şahin ve Nadir Çiftçi. Bu arada Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Mert Çetin, Stancu, Ahmet İlhan Özek, Berat ,Özdemir, Erdem Özgenç, Rahmetullah Berişbek ve Taha Cengiz Demirtaş'ın ise kontratı sürüyor.