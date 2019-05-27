Kulüpler Yürüyüş Ligi’nde rekor var

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'dayapılan Kulüpler yürüyüş Ligi finalleri tamamlandı. Erkeklerde Salih Korkmaz 5000 metrede 19.44 luk derecesi ile U23 ve büyükler yeni Türkiye rekorunu kırarken, Meryem Berkmen ise 5000m de 21.36 lık derecesi ile U20 ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı. Yapılan finallerde U16 Erkeklerlerde Batman Belediye Spor, U18 Erkeklerde Malatya Gençlik Hizmetleri Spor kulübü, Büyük Erkeklerde İstanbul Enka Spor Kulübü, U16 Kızlarda Adıyaman Tarım Spor Kulübü, U18 Kızlarda Batman Petrolspor Kulübü, U20 Kadınlarda Adıyaman Tarım Spor kulübü ve Büyük Kadınlarda İstanbul Enka Spor Kulübü birinciliği elde ettiler.