7 bin kişilik dev iftar sofrası

BUGÜN NELER OLDU

RAMAZAN ayı tüm güzelliği ve bereketiyle devam ederken, Mamak Belediyesi'nin düzenlediği mahalle iftarları tüm hızıyla sürüyor. Yaşlısı genci, kadını erkeği 7 bin kişinin aynı masada buluştuğu iftar programına AK Parti Ankara milletvekilleri Orhan Yeğin, Yalçın Akdoğan, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen katıldı. Mamaklılarla birlikte bir arada iftar açmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Orhan Yeğin, "Ramazan ayının evlerimize, gönüllerimize huzur ve bereket getirmesini Cenâb-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun" dedi.