Stresli bir maç oynadık

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 yenilen Ankaragücü'nde antrenör, çok stresli bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Doğramacı, "Biz hafta içi Ankaragücü'ne layık bir şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bu stresi geçen hafta biz yaşadık. Tempolu bir maç oldu, pozisyonlarımız oldu. Pozisyonlara girdiler, biz pozisyonlar yaşadık. Maçın 84. dakikasındaBana göre ağır bir karar oldu. Göztepe kulübesi biraz stresliydi 4. hakeme itirazlar oldu, biraz konuşma uzayınca hocaları tribünlere gönderdi" diye konuştu.