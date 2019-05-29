Cansu, 30 yılda 31 kez ameliyat oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'DA doğuştan bedensel engelli Cansu Kaplan (30), şimdiye kadar 31 ameliyat oldu. 32'nci ameliyatı 1 hafta sonra gerçekleştirilecek Cansu Kaplan'ın, 1.5 yıldır beklediği akülü aracı Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) tarafından temin edilerek kendisine hediye edildi. Akülü aracına kavuşan Kaplan, "Bunun mutluluğu anlatılmaz, çok güzel bir duygu. Çok ağır engelliler için akülü araba el-ayak gibi bir şeydir" dedi. 7 yaşına kadar yürüyemeyen, oturmaktan ve hareketsiz kalmaktan dolayı skolyozu oluşan Kaplan, rahatsızlıkları nedeniyle bugüne kadar 31 ameliyat geçirdi. Önümüzdeki hafta 32'nci ameliyatı gerçekleştirilecek olan Kaplan, yaklaşık 24 ameliyatını skolyoz üzerinden oldu. Hastalığının ilerlemesi nedeniyle tekerlekli sandalyeyi kullanamaz hale gelen Kaplan'ın akülü araç ihtiyacı doğdu. Kaplan'ın 1.5 yıldır beklediği akülü aracı, HASVAK tarafından karşılandı.Cansu Kaplan, çok fazla sağlık sıkıntıları olduğu için devamlı ameliyat olduğunu söyleyerek, "Hastalığım dünyada nadir görülen bir hastalık. Kemiklerin çok güçsüz olduğundan dolayı diz kapağı yok, topuğu düz tutabilecek bir şey yok. Onlarla ilgili kas gevşetme ameliyatları oldum" dedi. Kaplan, yaklaşık 1.5 senedir akülü araç beklediğini söyleyerek, hastalığının çok ilerlemesinden dolayı normal tekerlekli sandalye kullanamaz hale geldiğini kaydetti. Kaplan, "İşe gidip gelmekte çok zorlanıyordum. Çok ağır engelliler için akülü araba el-ayak gibi bir şeydir. Çok teşekkür ediyorum iyi ki varlar" diye konuştu.