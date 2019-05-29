Hem iftar hem de kız çocuklarına burs verdiler

BUGÜN NELER OLDU

GENÇ Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)'nin, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında dernek yönetici ve üyelerinin bağışlarıyla iftar çadırında bin kişilik bir iftar yemeği verildi. Genç girişimcilerin halkla iç içe olduğu iftar yemeğinde renkli görüntüler yaşanırken, Başkan M. Nezih Allıoğlu ve dernek üyeleri yemek servisini bizzat kendileri yaptı. Adeta izdihamın yaşandığı iftara organizasyonuna ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra evlerine yetişemeyenler de katıldı. GGYD üyeleri, vatandaşlarla birlikte oruç açarken, ramazanın manevi huzurunu, paylaşmanın mutluluğunu bir arada yaşadı. GGYD'nin halka açık iftar yemeği organizasyonu, bir başka sosyal sorumluluk çalışmasına da katkı sağladı. Başkentli genç girişimciler halka açık iftar yemeği için başlatılan bağış kampanyasına öylesine büyük ilgi gösterdi ki, toplanan bağışlar, ihtiyacı aştı. GGYD Yönetimi de artan parayı, maddi durumu iyi olmayan kız çocuklarına eğitim bursu sağlayan "Nilüferler Yetişiyor" fonuna aktardı. GGYD'nin uzun yıllardır devam ettirdiği burs fonu, yeni bağışlarla, daha fazla sayıda öğrenciye maddi kaynak sağlayacak.