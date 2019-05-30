Bakan Zehra Selçuk şehit yakınları ile iftarda buluştu

BUGÜN NELER OLDU

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara da şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile iftarda bir araya geldi. Altındağ Kültür Sarayı'nda yapılan iftara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Ankara Valisi Şahin ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları katıldı. Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gaziler için pek çok kazanımlar sağladıklarını belirterek, "Kamuda 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık. Şehidimizin eşi, çocuğu, kardeşi, anne ve babasını da istihdam hakkı kapsamına aldık. Gazi ve gazi yakınlarımıza da bir istihdam hakkı getirdik" dedi. Bakan Selçuk, ayrıca şehit yakınları ve gazilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek şunları söyledi: "İstihdamda da 45 yaş şartını kaldırdık. Atamaları ise bildiğiniz gibi, takvime bağlı olmaktan çıkartarak yıl içinde sürekli hale getirdik. Ücretsiz seyahat kartı hakkından yararlananların kapsamını genişleterek, bugün itibariyle 170 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kart sahibi yaptık."