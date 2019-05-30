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Mamak’ta 24 saat ilaçlama

Giriş Tarihi: 30.5.2019
Mamak’ta 24 saat ilaçlama
HALK sağlığını koruyucu çalışmalarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi yaz aylarının en büyük problemlerinden biri olan sinek ve haşerelere karşı larva ilaçlamasını aralıksız sürdürüyor. Ekip sayısını artıran Belediye, her yıl olduğu gibi bu yılda larva ve haşere mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği ilaçları kullanıyor. Dumanlama yerine ilaçlamada en son sistemini kullanan ekipler, 64 mahallede etkin şekilde ilaçlama yaparak vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini sağlıyor.
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Mamak’ta 24 saat ilaçlama
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