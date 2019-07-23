Ankaragücü Erzurum’da güç depoluyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de sezona Konyaspor deplasmanında başlayacak olan Ankaragücü, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Aykan Atik yönetimindeki idmanlarda kuvvet çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular minyatür kale ve yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç çalışmalarını tamamlıyor. Teknik direktör Atik oyuncularının isteğinden memnun olduğunu belirtip, "Hedefimiz geçen sene yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması. Düşme endişesi yaşanmayan başarılı bir sezon geçirilmesi" dedi.