Kahraman baba da hayata tutunamadı

BUGÜN NELER OLDU

YANGIN, 18 Temmuz'da Sincan Andiçen Mahallesi Uğur Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Alevlerin yükseldiği esnada Aydın ailesi uyuyordu. Baba Recep Aydın eşi Şenay Aydın'ı (33) "Yanıyoruz" diyerek uyandırdı. Komşulardan yardım isteyen Aydın ailesi yoğun dumandan dolayı küçük kızları Zeynep Elif Aydın'ı evin içinde bulamadı. Baba Aydın büyük kızları Ebrar Aydın'ı (9) balkona çıkarıp evin içerisinde korkudan saklanan Zeynep'i (6) aramaya çalışmıştı. İtfaiye aracının tankerinde su bitmesi yüzünden müdahale etmede geç kalınan yangında, 6 yaşındaki Zeynep Elif Aydın hayatını kaybetti. Baba Recep Aydın ise 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. İhmalden dolayı kızını ve eşini kaybettiğini, söyleyen Anne Şenay Aydın(33), "Kızımla eşimi alt komşumuz evden çıkarmıştı, biricik eşim de dün hayatını kaybetti bugün defnedilecek" dedi.Anne Aydın, yangın sonrası SABAH Ankara'ya "Eşimi de kaybedersem yaşayamam. Herkesten şikâyetçiyim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. O benim can parçamdı" diye konuşmuştu.