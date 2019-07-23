‘Ses getireceğiz’

LIGDE 29 yıl kesintisiz mücadele ettikten sonra düştüğü TFF 1. Lig'den bir sezonda geri dönen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, hedeflerini anlattı. İlk maçı Ankara'da oynamanın avantaj olduğunu belirten Kaplan, "Daha önce Gençlerbirliği'ni çalıştırırken ilk maçım bir Rizespor deplasmanıydı. Şimdi de içerde Rizesporla ilk maçımızı oynayacağız. Rizespor geçen sene özellikle ikinci yarıdaki çıkışıyla ligin en iyi takımlarından biriydi. Ama kadrosundan ayrılan oyuncular oldu. Fark etmez diye düşünüyorum. Ligde sonuçta herkesle oynayacağız. Rakip kim olursa olsun biz her zaman kazanmak için sahada olacağız"
diye konuştu.
6. HAFTA DERBİLER HAFTASI
Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nün ligin 6'ncı haftasında karşılaşacağını hatırlatan Kaplan, "O hafta ligde derbiler haftası olarak gözüküyor. (G.Saray-F.Bahçe / Trabzon-Beşiktaş) Başkenti temsil eden iki takımımız da derbi haftasında birbirlerine rakip olacak. Ankaralılar uzun bir aradan sonra bir başkent derbisi izleyecek.
İki kulübümüz de Ankara futbolu için önemli, umarım dostluk içerisinde geçer. Biz Süper Lig'de ses getirmek istiyoruz ve bunu sezon başlar başlamaz göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.