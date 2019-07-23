‘Ses getireceğiz’

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LIGDE 29 yıl kesintisiz mücadele ettikten sonra düştüğü TFF 1. Lig'den bir sezonda geri dönen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, hedeflerini anlattı. İlk maçı Ankara'da oynamanın avantaj olduğunu belirten Kaplan, "diye konuştu.Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nün ligin 6'ncı haftasında karşılaşacağını hatırlatan Kaplan,İki kulübümüz de Ankara futbolu için önemli, umarım dostluk içerisinde geçer. Biz Süper Lig'de ses getirmek istiyoruz ve bunu sezon başlar başlamaz göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.