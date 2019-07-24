2 canımı toprağa verdim, içim yanıyor

Sincan Andiçen Mahallesi Uğur Sokak'ta 4 katlı bir binanın en üst katında patlama sonucu çıkan yangında alevlerin arasında kalan eşi Şenay Aydın'ı (33)ve büyük kızı Ebrar'ı (9) kurtaran Recep Aydın, evde küçük Zeynep'i yoğun dumandan dolayı bulamayınca tekrar alevlerin arasına girmişti. Baba, yoğun dumana daha fazla karşı koyamayarak kucağına aldığı kızıyla birlikte evin içerisinde bayılmıştı. Alt komşusu Arslan Cesur itfaiye ekiplerinden el feneri isteyerek bir itfaiye eriyle beraber eve girip baba ve küçük kızını çıkardı.

HAKKIMI ARAYACAĞIM

İçeriden çıkartılan baba ve kız ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Küçük Zeynep'in ardından baba Recep Aydın da bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Recep Aydın, küçük kızının yanına Sincan Çimşit Mezarlığı'na defnedildi. Recep Aydın'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda çalıştığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da cenaze namazına katılarak aileyi acılı günlerinde yalnız bırakmadı. Recep Aydın'ın Sincan'da bulunan baba evine yakınları başsağlığı ziyaretinde bulundu. Aydın'ın 9 yaşındaki kızı Ebrar Aydın, "Büyüyünce asker olmak istiyorum. Babam asker olmamı istiyordu" dedi. Anne Şenay Aydın, "Şikayetimizi gerekli yerlere yaptık. Ben küçük kızım ve eşimin hakkını sonuna kadar arayacağım. Ben toprağa 2 canımı verdim. İçim yanıyor" diye konuştu.