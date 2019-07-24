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A.Gücü, ’yu renklerine bağladı

Giriş Tarihi: 24.7.2019
A.Gücü, Kitsiou’yu renklerine bağladı
BAŞKENT ekibi, geçen sezon ara transfer döneminde PAOK'tan kiraladığı Yunan milli futbolcu Kitsiou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kitsiou'nun transferi konusunda Yunanistan Süper Ligi ekibi PAOK ile anlaşıldığı ve 25 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği PAOK'ta başlayan Kitsiou, Ankaragücü öncesi Belçika'nın Sint-Truidense takımında oynadı.Yunanistan Milli Takımı formasını 2 kez giyen Kitsiou, transferine ilişkin, "Muhteşem taraftarımızın desteğiyle Ankaragücü'nde önemli başarılara ulaşmak istiyorum" ifadesini kullandı
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A.Gücü, Kitsiou’yu renklerine bağladı
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