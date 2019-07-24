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Çalışan her 10 kadından 1’i tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Çalışan her 10 kadından 1’i tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe
ÖZ İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında basın mensuplarıyla restoranda bir araya geldi. Emekçilerin en önemli paydaşının basın mensupları olduğunu belirten Ay, tüm basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutladı. Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "İmalat sanayisinde çalışan her iki kadından biri, Türkiye'de bütün sektörlerde çalışan her 10 kadından 1'i tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe çalışıyor. Türkiye'nin her yerinde irili ufaklı tekstil, hazır giyim fabrika ve atölyesi görürsünüz" dedi.
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Çalışan her 10 kadından 1’i tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe
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