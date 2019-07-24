Karapürçek’te kurban kesim müjdesi

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Altındağ Belediyesine ait 200 dönüm arazi üzerine kurulu Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda hareketlilik başladı. Anadolu'nun dört bir yanından kurbanlıklar Tatlar Mahallesi'ndeki alana getirilirken Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da bölgede incelemelerde bulundu. Altındağ İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kaplan ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran'ın da eşlik ettiği Başkan Balcı, kurban satıcıları ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda uzun süredir çalışma yaptıklarını ve tesisi yenilediklerini belirten Başkan Balcı, geçtiğimiz yıllarda kapalı olan kesimhanenin bu yıl aktif hale getirileceğini söyledi.

GÜNDE 500 KURBAN KESILEBILECEK

Son teknolojik aletlerle donatılan tesisteki kesimhanenin Kurban Bayramı'nda hizmet vereceğini dile getiren Başkan Asım Balcı, "Kurbanını Karapürçek'ten alan hemşehrilerimizin kesimlerini yine burada yapabilmeleri için kesimhaneyi bu yıl faal hale getireceğiz. Ekiplerimiz uzun süredir tesiste çalışarak kesimhaneyi yeniledi. İnşallah kesimhanede bu Kurban Bayramı'nda günde 500 hayvan burada kesilebilecek. Kesimhane ekibimizi uzman ekiplerden oluşturduk. Hemşehrilerimizin sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için o gün adeta Altındağ Belediyesi olarak seferber olacağız" dedi.