112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi ekspres otobüs hattı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi her gün binlerce hasta ve hasta yakınını ağırlayan Bilkent'te bulunan Ankara Şehir Hastanesi'ne kent merkezinden doğrudan ulaşım sağlanabilmesi için "112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi (Ekspres) Hattı"nı hizmete sokuyor. Şehir merkezinden hastaneye ulaşım kolaylığı sağlayacak hattın devreye sokulması için EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti.

HASTANEYE EKSPRES ULAŞIM

Birçok hastaneyi bünyesinde barındıran 3 bin 633 kapasiteli Şehir Hastanesi'ne doğrudan ulaşımı sağlamak amacıyla bugünden itibaren 112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi Ekspres Hattı seferlerine başlıyor. 15 dakikalık aralıklarla Ulus ve Ankara Şehir Hastanesi arasındaki güzergahta her gün 06.15- 21.15 saatleri arasında toplu taşıma hizmeti verecek olan EGO Otobüsleri, hem başkentlilere hem de şehir dışından sağlık sorunları nedeniyle gelen vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak.