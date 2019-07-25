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112 Ulus- ekspres otobüs hattı

’ne ulaşımı kolaylaştırmak için 112 Ulus hattı bugünden itibaren başladı

Giriş Tarihi: 25.7.2019
112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi ekspres otobüs hattı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi her gün binlerce hasta ve hasta yakınını ağırlayan Bilkent'te bulunan Ankara Şehir Hastanesi'ne kent merkezinden doğrudan ulaşım sağlanabilmesi için "112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi (Ekspres) Hattı"nı hizmete sokuyor. Şehir merkezinden hastaneye ulaşım kolaylığı sağlayacak hattın devreye sokulması için EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti.

HASTANEYE EKSPRES ULAŞIM
Birçok hastaneyi bünyesinde barındıran 3 bin 633 kapasiteli Şehir Hastanesi'ne doğrudan ulaşımı sağlamak amacıyla bugünden itibaren 112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi Ekspres Hattı seferlerine başlıyor. 15 dakikalık aralıklarla Ulus ve Ankara Şehir Hastanesi arasındaki güzergahta her gün 06.15- 21.15 saatleri arasında toplu taşıma hizmeti verecek olan EGO Otobüsleri, hem başkentlilere hem de şehir dışından sağlık sorunları nedeniyle gelen vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak.

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112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi ekspres otobüs hattı
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