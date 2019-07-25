Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz

BUGÜN NELER OLDU

EĞITIM ile sporun iç içe uygulandığı Pursaklar'daki okul bahçeleri, bu yıl da çocuk sesiyle şenlendi. Pursaklar Belediyesi'nin yaz tatili boyunca çocukların spor yapabilmeleri, hayata sağlıklı ve mutlu hazırlanabilmeleri için başlattığı 'Projesi kapsamında yaz spor okuluna kayıt yaptıran iki bine yakın öğrenciye Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, spor malzemesi hediye etti. YAZ TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMELİLERAyyıldız İlkokulu'nda ve Satı Öztürk İlkokulu'ndaki törenle öğrencilere şort ve tişörtlerini dağıtan Çetin, "Kurslarımızda eğitimcilerimiz yetenekli çocukları belirleyerek, spor okullarına yönlendiriyorlar.diye konuştu.