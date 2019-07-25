Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz

EĞITIM ile sporun iç içe uygulandığı Pursaklar'daki okul bahçeleri, bu yıl da çocuk sesiyle şenlendi. Pursaklar Belediyesi'nin yaz tatili boyunca çocukların spor yapabilmeleri, hayata sağlıklı ve mutlu hazırlanabilmeleri için başlattığı 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamındaki yaz spor okullarındaki eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.
Projesi kapsamında yaz spor okuluna kayıt yaptıran iki bine yakın öğrenciye Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, spor malzemesi hediye etti. YAZ TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMELİLER
Ayyıldız İlkokulu'nda ve Satı Öztürk İlkokulu'ndaki törenle öğrencilere şort ve tişörtlerini dağıtan Çetin, "Kurslarımızda eğitimcilerimiz yetenekli çocukları belirleyerek, spor okullarına yönlendiriyorlar. Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu görüyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz"
diye konuştu.