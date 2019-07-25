Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası’na doğru

BUGÜN NELER OLDU

FINLANDIYA'DA düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takımı, Finlandiya'da 25-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'na katılacak. OrganizasyondaŞampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve branşları şöyle: Atletizm:Masa tenisi: