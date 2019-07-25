Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası’na doğru

FINLANDIYA'DA düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Down Sendromlular Masa Tenisi ve Atletizm Milli Takımı, Finlandiya'da 25-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Özel Sporcular Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Organizasyonda Türkiye, atletizmde 6, masa tenisinde 4 toplamda 10 sporcu ile kürsü mücadelesi verecek.
Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve branşları şöyle: Atletizm: Ali Topaloğlu, Rıdvan Yalçın, Volkan Yavuzaslan, Dilara Çevik, Merve Uzun, Münevver Yılmaz.
Masa tenisi: Benay Balcı, Merve Peker, Enes Yılmaz, Salihcan Öztankal.