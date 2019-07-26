Başkan Oğuz’dan gazeteciler onuruna yemek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yerel basının sorunlarının konuşulduğu yemekte, "Kahramankazan Belediyesi olarak gözümüz kulağımız olan, şehrin kılcal damarlarına kadar giren yerel basının ve tüm basın camiasının yanınızdayız" dedi. Başkan Oğuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla anlamlı bir davete ev sahipliği yaptı. Başkan Oğuz, Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Ankara genelindeki yerel basın mensupları onuruna yemek verdi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen davete 40'a yakın yerel gazete, televizyon ve radyonun temsilcisi katıldı. Davete ayrıca, AK Parti ve MHP'li üyelerden oluşan Cumhur İttifakı ile İyi Parti ve CHP'li üyelerden oluşan Millet İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

GÜNDEM YEREL BASIN

Yemekte yerel basının sorunları masaya yatırılarak, çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Oğuz, bu kapsamda basın mensuplarının sorunlarını dinleyerek, notlar aldı. Gün dolayısıyla bir araya gelen yerel basın mensupları sohbet ederek, mesleki hatıralarını anlattı. Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Kendisinin de bir dönem Kahramankazan'da yerel bir gazete çıkardığını ifade eden Başkan Oğuz, yerel basının önemine değindi. Yerel haberciliğin etkisine ve gücüne vurgu yapan Oğuz, "Bu anlamlı günde yerel basınımızın siz değerli temsilcilerini 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinin sembolleşen ilçesi Kahramankazan'ımızda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Sizler şehrin kılcal damarlarına kadar girerek, birçok çarpıklığı, aksaklığı veya olumlu gelişmeleri haberleştiren basın emekçilerisiniz. Bu sebeple Kahramankazan Belediyesi olarak yerel basınımızın ve tüm basın camiasının yanındayız" dedi. Başkan Oğuz, yemek kapsamında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak, göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği projeler ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Davetin sonunda Başkan Oğuz ve yerel basın mensupları günün anısına aile fotoğrafı çektirdi.