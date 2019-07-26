'Metil alkol zehirlenmesinde erken müdahale hayat kurtarır’

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Anestezıyolojıve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Nedim Çekmen, metil alkol zehirlenmeleriyle ilgili "Hastaya erken müdahale edilmezse koma ve ölüme kadar götüren semptomları vardır. Şüphe üzerine olsun veya olmasın içildiği anda bir sağlık kurumuna başvurmak gerekiyor. Erken tanı ve hızlı tedavi hayat kurtarır" dedi. Türkiye'de son bir ay içinde yaşanan metil alkol zehirlenmeleri nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirdi. Ankara Güven Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Nedim Çekmen, metil alkol zehirlenmesiyle ilgili yapılması gerekenleri anlattı. Metil alkol içen kişilerde, bulantı, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi ve baş ağrısı gibi belirtiler görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Çekmen, "Bu semptomlar ilk 6, 12, 24 ve 36 saat içinde görülebiliyor. Fakat metil alkol içtikten 36 saat sonra herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamak ciddi sonuçlar doğma ihtimalini artırıyor. Kalıcı körlük, körlük, koma veya ölüme kadar götürebiliyor. Böyle bir şüphe durumunda mutlaka ilk 6 saatte bir sağlık kuruluşuna başvurulması şarttır" dedi.