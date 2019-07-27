Ekmeğini deriden çıkaran başkentli kadınlar

BUGÜN NELER OLDU

Ankara?Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kursları (BELMEK), başkentli kadınları üretmeye teşvik ediyor. BELMEK'te yıl boyu "Deri İşlemeciliği Kursu" alan kursiyerler, el emeği göz nuru eserlerini başkentlilerin beğenisine sundu. Çini, mefruşat, ahşap boyama, gümüş işlemeciliği gibi birçok ayrı branşta eğitimin verildiği BELMEK'lerde açılan "Deri İşlemeciliği Kursu"na da Başkentli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. En zor zanaatlardan biri olarak gösterilen deri işlemeciliği konusunda aldıkları eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, ürettikleri eserleri Gökkuşağı Kamu Pazarı'nda sergiliyor. BELMEK eğitmenlerinden Selma Temurok, deri işlemeciliğinin geleneksel el sanatları arasında önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, "Bu kursa katılan kadınlarımız hem aile bütçelerine ek gelir sağlıyorlar hem de sanatımızı yaşatıyorlar" dedi. Çantadan cüzdana, yelekten kemere kadar birçok farklı eserin yer aldığı sergi sayesinde hem unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları geleceğe taşınıyor hem de kadınlar meslek sahibi oluyor.