Polise çarpıp şehit eden sürücüye ağırlaştırılmış müebbet istemi

ANKARA'DA geçen 6 Mayıs'ta otomobiliyle 3 kişiye çarpıp yaralayan, ardından polis kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'e de (54) çarparak şehit eden, Seyit Çamran Kalaycı'nın (30) 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Kalaycı, "Uyuyordum, gözümü açtığımda cezaevindeydim" dedi. Geçen 6 Mayıs'ta meydana gelen olayda Seyit Çamran Kalaycı, Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde 06 EF 1423 plakalı otomobiliyle önce Nesibe Çiçek'e, ardından Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, daha sonra da Otonomi 2'nci kapı önünde Ali Yavuz'a çarparak kaçtı. 3 kişiyi yaralayan Kalaycı, yola devam ederek, Ankara Çankırı Yolu Karyağdı Mevkii'nde polis kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Metin'e çarparak şehit etti. Kontrol noktasından da kaçan Kalaycı, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kalaycı'nın, 3 kişiyi yaralamasıyla ilgili soruşturma sürürken, polisi şehit etmesiyle ilgili soruşturma tamamlanarak dava açıldı. Kalaycı'nın, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına başlandı. Duruşmada şehit polis Mevlüt Metin'in yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

'UYUYORDUM, HATIRLAMIYORUM'

Sanık Kalaycı, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Polis öldürdüğümü söylüyorlar; ama bu doğru değil. Psikolojik sorunlarım var, düzenli ilaç kullanıyorum. Uyuyordum, gözümü açtığımda cezaevindeydim" dedi. Savunmasının bu kadar olduğunu belirten sanık başka bir şey hatırlamadığını söyledi. Şehit polis Mevlüt Metin'in oğlu İlker ve kızı Birsen ile eşi Sebahat Metin ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.