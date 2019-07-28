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Yaşadığı zorluklar kendi işinin patronu yaptı

Kadın , çok sevdiği çocuklar için ’ni kurdu. Girişimci annenin en büyük hayali Bakan Selçuk’u atölyesinde ağırlamak

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Yaşadığı zorluklar kendi işinin patronu yaptı
2 ÇOCUK annesi Elif Asav'ı yaşadığı zorluklar kendi işinin patronu yaptı. Eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Asav, hayatın zor koşullarına direndi, aldığı hibe desteğiyle kurduğu Bambaşka Çocuk Atölyesi'nde hem çok sevdiği çocukların gelişimine katkı sağlıyor hem annelerin sosyal hayata katılımına destek oluyor. Asav'ın en büyük hayali ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u atölyesinde ağırlamak. Başkent'te yaşayan 39 yaşındaki Elif Asav, eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocuğu ile birlikte kendine yeni bir hayat kurdu. Okul öncesi öğretmeni olarak çalışan Asav, işsiz kaldı, hayatın zorluklarıyla mücadele etti ama asla pes etmedi. Çok sevdiği çocuklar için bir proje hazırlayan Asav, bu hayalini gerçekleştirmek için. İŞKUR uygulamalı girişimcilik kursuna katıldı. Asav, aldığı hibe desteği ile kurduğu Bambaşka Çocuk Atölye si'nde hem annelerin sosyal yaşamına destek oluyor, hem de çocukların gelişimine katkı sağlıyor.
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