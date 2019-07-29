Başkentte okyanusu keşfetmeye var mısınız?

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nineğitim veren ilk ve tek akvaryumu olarak hafızalarda yerini alan Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası'nın tadilat çalışmaları devam ederken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Özellikle sevgili çocuklarımız olan meleklerimizin deniz canlılarını yakından tanıması için hizmet veren Deniz Dünyamız, denizi olmayan Ankara için de farklı bir alternatif sunuyor" dedi. Dünyanın dört bir yanındaki farklı okyanuslardan gelen değişik türdeki balıklarla doğa ve doğal yaşam konusunda eğitici bir rol üstlenen Deniz Dünyası'nın yenilenmesi için başlayan tadilat süreci son hız devam ediyor. Tadilat kapsamında akvaryumlarda su kaçıran bölümlerin izolasyonu, akrilik camların temizliği, akvaryum iç ve dekor boyaması, filitrasyon sistemlerinin yenilenmesi planlanıyor. Akvaryumların yanı sıra yaşam alanlarının da bulunduğu bölümlerdeki aydınlatma, güvenlik kameraları, akvaryum içi ışıklandırma başta olmak üzere elektrik tesisatının da bütünüyle yenilenmesi hedefleniyor. İç tavanlar ve çatının tadilatının yanı sıra tesis iç ve dış boyama, havalandırma sistemlerinin bakımı ve deniz fenerinin bakım ve tamiri sonrası tesisin yepyeni görünümüyle ziyaretçilerini ağırlaması bekleniyor.Atlas, Hint ve Büyük okyanuslardan gelen balıkların sergilendiği Deniz Dünyası bir taraftan da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Deniz canlılarının yanı sıra yılan, timsah, su kaplumbağaları ve iguana da ziyaretçilerin meraklı gözlerinin hedefi oluyor. 0-6 yaş çocukların, kreş ve okulların ücretsiz olarak gezdiği Deniz Dünyası'nı hafta içi günlük 300, hafta sonu ise günlük 500 kişi ziyaret ediyor. Pazartesi hariç her gün saat 09.00-20.00 arası hizmet veren tesisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaklaşık 8 bin çocuk ziyaret etti.