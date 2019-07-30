Bizim için hepsi altın

Finlandiya Tampere'de düzenlenen 2019 Down Sendromu Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak tarihi bir rekora imza attı. Avrupa Şampiyonası'nda atletizm branşında Ali Topaloğlu gülle atmada, 10.96 metrelik atışı ile Avrupa ve dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Münevver Yılmaz, 800 metrede 4:34:32 ile üçüncü olarak bronz madalya, 1500 metrede 9,13 ile ikinci olarak gümüş madalya, gülle atmada 5:99 metre ile altın madalya ve cirit atmada 11,93 metre ile gümüş madalya kazandı. Dilara Çevik, 400 metrede 2:25:09 gümüş madalya, disk atmada 13:12 metre ile altın madalya, cirit atmada 8:93 metre ile gümüş madalya, triathlonda 25:32 ile gümüş madalya, gülle atmada 4:80 metre ile gümüş madalya , 200 metrede 56,02 ile gümüş madalya ve 800 metrede 5:53:04 ile altın madalya kazandı.

TÜRKİYE GENEL KLASMANDA 3. OLDU

Milli sporcu Volkan Yavuzaslan ise disk atmada 20,49 metre ile bronz madalya, cirit atmada 20,80 metre ile bronz madalya kazandı. Merve Uzun, uzun atlamada 2,48 metre ile üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Türkiye bu sonuçlar ile genel klasmanda üçüncü oldu. Masa tenisinde de milli sporcu Salihcan Öztankal çift erkekler kategorisinde 3 bronz madalya kazandı. Enes Yılmaz da çift erkeklerde 3 bronz madalyayı kariyerine ekledi. Benay Balcı-Merve Peker, çift kızlar Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazandı. Karma (mix) kategorisinde Salihcan Merve, Avrupa 3'üncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Benay Balcı ferdide Avrupa 3'üncüsü oldu ve bronz madalya kazandı. Erkek milli takımı ise Avrupa 3'üncüsü oldu.