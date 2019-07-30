Şampiyon Kick Boksçular başkan Altınok’u ziyaret etti

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ANKARA'DA 52 spor kulübünden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Kick Boks Müsabakasında şampiyon olan Keçiören Kobra Spor Kulübü sporcuları, şampiyonluk kupasıyla birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği müsabakada Gençler Point Fight Kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak şampiyon olan Baha Kazan ve Bilal Yılmaz ile antrenörleri Mustafa Yılmaz ziyarette, Altınok'a spor ve sporcuya verdiği destekten ötürü teşekkür ettiler. Altınok ise, "Keçiören, spor ve sporcu kenti olmayı emin adımlarla sürdürecek. Türkiye'deki birçok turnuvada bizleri başarı ile temsil eden sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.