Akran eğitimi öğrencinin başarısını 5 puan artırıyor

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eğitiminin öğrencinin başarısındaki etkisini ölçmek üzerine deneysel bir çalışma yapan Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu, üniversitenin ilk yılı verilecek bu eğitimin öğrencinin başarısında 5 puanlık bir artış sağladığını ortaya koydu. Ankara'da bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi birinci sınıf öğrencileri arasında yapılan araştırma, 'akran eğitiminin' önemini gözler önüne serdi. Dr. Öğr. Üyesi Çiğdemoğlu, araştırma için 150 öğrencinin bulunduğu biri deney, diğeri kontrol olmak üzere iki farklı grup oluşturdu. Bir grup akran eğitimi aldı, diğer grup ise normal eğitimine devam etti. Yıl sonunda ise iki gruptan birinin başarı ortalaması 60, diğerinin ise 66'ya kadar çıktı. Akran eğitiminin uygulandığı grubun başarısının 5 puan daha yüksek olduğu görüldü. Çiğdemoğlu, "Akran eğitimi, yükseköğretim kurumları için şiddetle tavsiye edebileceğimiz bir yöntem" dedi.