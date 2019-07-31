‘Ankara seyircisinin desteğiyle başarırız’

Milli Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Naz Aydemir Akyol, Ankara'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası için iddialı konuştu. Akyol, "Grubumuzda son Avrupa ve Dünya şampiyonu var. O maçı oynayana kadar arada oynayacağımız dişli rakipler de var. Grubumuzda bence Sırbistan'ın olması bir avantaj. Çünkü çapraz eşleşmelerde eşleşmeyecek olmak daha rahatlatıcı. Tek maç üstünden Sırbistan'la oynamak biraz korkutucu olabiliyor zaman zaman, çünkü çok güçlü bir ekip. Ancak Ankara seyircisinin desteğini arkamıza aldığımız zaman bence başaramayacağımız şey yok" diye konuştu. HERKESİN

RÜYASI 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri için de konuşan milli oyuncu, "Olimpiyat konusunu ne kadar anlatırsak anlatalım, olimpiyata gitmeden, o olimpiyat köyüne girmeden o duyguyu anlamak çok mümkün olmuyor. Herkesin hayali olimpiyat. Olimpiyata gitmek istiyorum diyorsun ama nereye gitmek istediğini bilmiyorsun aslında. Gittikten sonra bu sefer tadını alınca işler biraz daha zorlaşıyor çünkü nasıl büyük bir şeyi kaçırabileceğini biliyorsun. Arkadaşlarımıza bunu anlatmak istiyoruz. Hepsi bizden yardım almaya ve faydalanmaya çok açıklar, o yüzden bizim işimiz de çok kolay oluyor" ifadelerini kullandı.

'BENİM KIZLARA İNANCIM TAM'

Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek 2020 Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri hakkında ise Naz, "Grubumuzda Olimpiyat şampiyonu Çin, Almanya ve Çekya var. Oldukça zor bir gruptayız. Ancak şansımız az değil, kızlara inancım tam. Ben bebeğimi uzun süre yalnız bırakamayacağım için turnuvada yer alamayacağım. Çok iyi hazırlandık, bunun da meyvesini Çin'de alabileceğimizi düşünüyorum. Oldu da işler yolunda gitmedi, sonrasında bir şansımızın daha olacağını bilmek en azından biraz rahatlatıcı bir unsur" diye konuştu.