Hastaneye otopark desteği

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ltındağ Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde trafiğin rahat bir şekilde işleyebilmesi için otopark alanı oluşturdu. Altındağ Belediyesi, başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otopark sorununa neşter vurdu. Hastaneye gelen vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemeleri için çalışma gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis Bölümü'nün önüne 60 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde otopark alanı oluşturdu. Otopark alanının asfalt serimini gerçekleştiren ekipler, otopark çizgilerini de büyük bir titizlikle gerçekleştirdi. Hastane yönetimi de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada desteklerinden ötürü Başkan Balcı'ya teşekkür etti. İlçede yer alan birçok kamu kurum ve kuruluşu ile el ele çalıştıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen talep üzerine ekiplerimize talimat verdik. Hastanenin acil bölümünün ön tarafındaki hızlı bir çalışma yaparak kullanışlı otopark alanı yaptık" dedi.