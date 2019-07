İşte başarının sırrı

BUGÜN NELER OLDU

ÖZEL sporcular, Finlandiya'nın Tampere kentinde gerçekleştirilen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarı ve madalyalarla dikkati çekti. Organizasyonda atletizm ve masa tenisi branşlarında mücadele eden milli sporcular, 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 28 madalya elde etti. TÜRKIYE Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED)Başkanı Birol Aydın, başarının federasyonun engelli sporcuları ilk kez otizm, mental ve down sendromlu diye kategorilere ayırarak kendi alanlarında yarışmalarını sağlamasıyla geldiğini söyledi. BAŞARILARININ tesadüfi olmadığını aktaran Aydın, "Bugün ülkemizde engelliler altın çağını yaşıyorsa, bunun en önemli sebebi onların arkasında duran ve onlara destek veren Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bize her türlü desteği ve imkanı sundu. Biz de o imkanlar boşa çıkmasın diye gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu. Şampiyona öncesi özel sporcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a madalya için söz verdiğini ifade eden Aydın, döndükten sonra madalyalarla Erdoğan'a ziyarete gideceklerini belirtti.