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Kahramankazan’da

, ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Oğuz, ’e ilçede yaptıkları çalışmalar ve gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeler hakkında bilgi verdi

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Vali Şahin Kahramankazan’da
Ankara? Valisi Vasip Şahin, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Oğuz ve belediye personeli, Vali Şahin'i belediyeye gelişinde çiçeklerle karşıladı. Şahin ve Oğuz daha sonra belediye girişinde bulunan Şehitler Köşesi'ni ziyaret etti. Başkan Oğuz burada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Kahramankazanlılara ilişkin bilgi verdi. Başkan Oğuz daha sonra Vali Şahin beraberindekileri makamında ağırladı. Başkan Oğuz, Vali Şahin'e ilçede yaptıkları çalışmalar ve gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeler hakkında bilgi verdi. Kahramankazan'da hayata geçirilebilecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Başkan Oğuz, geçtiğimiz günlerde Ankara Vali'si Şahin'i makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Bu anlamlı iadei ziyaret dolayısıyla valimize tüm ilçe halkımız adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Vali Şahin de misafirperverliğinden dolayı Başkan Oğuz'a teşekkür etti.
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Vali Şahin Kahramankazan’da
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