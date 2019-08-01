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Dağcılar, 8 bin 58 metrede Türk bayrağını dalgalandırdı

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Dağcılar, 8 bin 58 metrede Türk bayrağını dalgalandırdı
TÜRK dağcılar Pakistan'nın Karakurum Dağlarındaki 8058 metrelik Gasherbrum 1 zirvesine çıktı. Tunç Fındık, Adem Gül ve Güçlü Özen'den oluşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek İrtifa Takımı 12 Temmuz'da Pakistan'ın Karakurum Dağları'ndaki 8058 metrelik Gasherbrum 1 zirvesine başarılı bir tırmanış gerçekleştirerek zirveye ulaştı. Dünyanın en yüksek 11. dağı olan Gasherbrum 1'in zirvesine oksijen desteği olmadan ve dağ üzerinde taşıyıcı (şerpa) kullanmadan çıkan ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun tarihindeki ilk 8000 metre üstü zirvesini gerçekleştirdi.
Zorlu çıkışı tamamlayan dağcılar burada Türk Bayrağını dalgalandırdı.
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Dağcılar, 8 bin 58 metrede Türk bayrağını dalgalandırdı
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