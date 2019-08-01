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ve ’ta Kızılcahamam rüzgârı

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Karabük ve Zonguldak’ta Kızılcahamam rüzgârı
KIZILCAHAMAM Belediyesi Karabük ve Zonguldak il merkezine Kızılcahamam tanıtım standı açtı. Karabük ve Zonguldak halkı standa yoğun ilgi gösterdi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın talimatı ile belediye personelleri tarafından Kızılcahamam tanıtımı yapılarak Kızılcahamam'a davette bulunuldu. Kızılcahamam tanıtımının yanı sıra Kızılcahamam'da üretim yapan kolonyalar, Kızılcahamam Maden Suyu, Kızılcahamam Javsu, Kozalak Garden Kızılcahamam Kahvesi ve Kızılcahamam bazlaması da alışveriş merkezine gelen vatandaşlar ve özellikle Karabük ve Zonguldak'ta yaşayan Kızılcahamamlıların yoğun ilgisini gördü.
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Karabük ve Zonguldak’ta Kızılcahamam rüzgârı
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