Beyza Basma, avrupa şampıyonası’nda

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TÜRKIYE Tekwando Federasyonu tarafından Ankara'da yapılan Ümitler Milli Takım seçmelerini +73 kg'da Şampiyon olarak tamamlayan Kayseri TOHM sporcusu Beyza Basma İsveç'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Ümitler Milli Takım Seçme Müsabakaları Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalara Kayseri'den katılan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Taekwondo sporcusu Beyza Basma +73 kg'da şampiyon olarak İsveç'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Beyza Basma'yı ve antrenörleri Arzu ve Yavuz Sayan'ı tebrik ederek sporcuya Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.