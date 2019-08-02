Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Necati Er: madalya değil bayrak için yarışıyorum

: madalya değil bayrak için yarışıyorum

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Necati Er: madalya değil bayrak için yarışıyorum
AVRUPA 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya alarak 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Necati Er, en önemli motivasyonunun ülkesini temsil etmek olduğunu söyledi. İsveç'te düzenlenen şampiyonada üç adım atlamada 17,37 metrelik derecesiyle hem kürsünün zirvesine çıkan hem de Tokyo 2020 bileti alan Necati Er, açıklamalarda bulundu. Babasının, maddi durumları yeterli olmadığı için sıcak bakmadığı spora ilkokul öğretmeninin teşvikleriyle başladığını anlatan 22 yaşındaki atlet, "Köyde yaşıyorduk. Annem ineklerimizden elde ettiği süt ve yağı satarak spor yapmamı sağladı. Katıldığım ilk turnuvada Orhan Gencebay İlköğretim Okulu olarak Türkiye üçüncüsü olmuştuk. Madalya için değil bayrak için yarışıyorum" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Necati Er: madalya değil bayrak için yarışıyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN