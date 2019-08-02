Necati Er: madalya değil bayrak için yarışıyorum

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya alarak 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan Necati Er, en önemli motivasyonunun ülkesini temsil etmek olduğunu söyledi. İsveç'te düzenlenen şampiyonada üç adım atlamada 17,37 metrelik derecesiyle hem kürsünün zirvesine çıkan hem de Tokyo 2020 bileti alan Necati Er, açıklamalarda bulundu. Babasının, maddi durumları yeterli olmadığı için sıcak bakmadığı spora ilkokul öğretmeninin teşvikleriyle başladığını anlatan 22 yaşındaki atlet, "Köyde yaşıyorduk. Annem ineklerimizden elde ettiği süt ve yağı satarak spor yapmamı sağladı. Katıldığım ilk turnuvada Orhan Gencebay İlköğretim Okulu olarak Türkiye üçüncüsü olmuştuk. Madalya için değil bayrak için yarışıyorum" ifadelerini kullandı.