Park halindeki kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı

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Atatürk Bulvarı'ndan Kızılay istikametine giden Osman Selim Akçi'nin kullandığı otomobil, Akay Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan Erhan Yalan yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilin ön kısmı kamyonun altına girerken şoför Akçi ile araçta bulunan Hakan Mutlu ve Bora Yeğen yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve ilk yardım ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, araç içinde alkollü içki şişeleri buldu. Otomobilin çarptığı park halindeki kamyonun, Atatürk Bulvarı'nda alt yapı çalışması yürüten bir telekomünikasyon şirketine ait olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Esat Caddesi'ni Atatürk Bulvarı'na bağlayan yol bir süre ulaşıma kapandı. Yaralanan şahıslardan birinin askeri personel olduğu belirlenen kazaya ilişkin polis, inceleme başlattı.