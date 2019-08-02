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Park halindeki kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı

’da park halindeki kamyona çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi bulundukları yerden itfaiye, polis ve ekiplerince kurtarıldı

Giriş Tarihi: 2.8.2019
Park halindeki kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı
Atatürk Bulvarı'ndan Kızılay istikametine giden Osman Selim Akçi'nin kullandığı otomobil, Akay Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halinde bulunan Erhan Yalan yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilin ön kısmı kamyonun altına girerken şoför Akçi ile araçta bulunan Hakan Mutlu ve Bora Yeğen yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve ilk yardım ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, araç içinde alkollü içki şişeleri buldu. Otomobilin çarptığı park halindeki kamyonun, Atatürk Bulvarı'nda alt yapı çalışması yürüten bir telekomünikasyon şirketine ait olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Esat Caddesi'ni Atatürk Bulvarı'na bağlayan yol bir süre ulaşıma kapandı. Yaralanan şahıslardan birinin askeri personel olduğu belirlenen kazaya ilişkin polis, inceleme başlattı.
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Park halindeki kamyona arkadan çarptı: 3 yaralı
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