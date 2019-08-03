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Başkan Acar, kurban pazarında incelemelerde bulundu

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Başkan Acar, kurban pazarında incelemelerde bulundu
YAKLAŞAN Kurban Bayramı nedeniyle Kızılcahamam'a kurulan Kurban pazarında esnaflar yerini almaya başladı. Kızılcahamam Sanayi Sitesi Mezbaha mevkiinde, Kızılcahamam Belediyesi tarafından oluşturulan alana kurulan Kurban satış pazarına gün geçtikçe ilgi büyüyor. Kurban sahipleri büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını sergileyebileceği ve koruyacağı alanların yapımına hızla devam ediyor. Kurbanlıkların pazar yerine girişlerinde Kızılcahamam Belediyesi zabıta ekipleri ve veteriner hekim gözetiminde kontroller yapılarak kurban vasıflarına uygun olan hayvanlar satışa müsaade ediliyor.
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Başkan Acar, kurban pazarında incelemelerde bulundu
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