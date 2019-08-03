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Gençler’in sponsoru SPORTS

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Gençler’in sponsoru TSRM SPORTS
GENÇLERBIRLIĞI, TSRM Sports ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sponsorluk çalışmalarını sürdüren takımımız, TSRM Sports ile 1 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya göre TSRM Sports markası formamızın sağ kolunda 1 yıl boyunca bizimle olacak." denildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Uzun soluklu olmasını dilediğimiz bir çalışmanın ilk adımını attığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı. Bu arada G.Birliği Başkanı Cavcav, tekrardan Ankaragücü başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti.
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Gençler’in sponsoru TSRM SPORTS
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