Vali Vasip Şahin’den Başkan Balcı’ya ziyaret

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AnkaraValisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette, Ankara Valisi Vasip Şahin'e, ilçede hayata geçirdikleri çalışmalar ve hazırlık aşamasında olan projelerle ilgili bilgi verdi. Başkan Asım Balcı, Ankara Valisi Vasip Şahin'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, ilçeye yönelik istek ve talepleri de iletti. Altındağ'ın Türkiye'nin ve Ankara'nın kalbi olduğunu ifade eden Başkan Asım Balcı, "Ankara'nın kalbi Altındağ'la ilgili projelerimizi Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin'le paylaştık" ifadelerini kullandı.